В український прокат фільм у жанрі "південна готика" вийде 6 березня 2025 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала перший трейлер надприродного фільму жахів "Грішники" (Sinners) від режисера франшиз "Крід" та "Чорна пантера" Раяна Куґлера.

Події цього напруженого фільму відбуваються в Луїзіані 1930-х років. Брати-близнюки повертаються до свого рідного міста, щоб залишити непросте життя позаду. Однак почати все спочатку не вдається, бо у рідному домі на них чекає ще більше зло.

Стрічку відносять до поширеного американського жанру "південна готика", основними мотивами якої є мотиви гріха, родинного прокляття, руйнування родинних цінностей, відчуження, божевілля, шаленства та насильства. На відміну від традиційного готичного роману, в якому основною метою є створення відповідної атмосфери нагнітання жаху, для південної готики характерний підвищений інтерес до релігії, а також залучення до розповіді елементів південного фольклору і звернення до соціальних проблем (расизм, злидні, насильство).

Головну роль у фільмі зіграв американський актор Майкл Б. Джордан, який також був центральною зіркою франшизи "Крід" та втілив образ Еріка Кіллмонґера у "Чорній пантері". Крім того, актор виконував головну роль у фільмі "Станція Фрутвейл" – режисерському дебюті Куґлера. Власне, Джордан грав в усіх п'яти повнометражних фільмах в кар'єрі режисера.

Крім того, у фільмі задіяні Гейлі Стейнфелд ("Бамблбі", "Справжня мужність", серіал "Соколине око"), Джек О'Коннелл ("Нескорений", "Феррарі", серіал "Північні води"), Вунмі Мосаку ("Дедпул і Росомаха", серіали "Локі", "Країна Лавкрафт"), Джеймі Ловсон ("Королева-воїн"), Омар Бенсон Міллер ("Правдива брехня") та інші.

Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм "Грішники" вийде 6 березня 2025 року.

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