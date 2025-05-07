Усі дев'ять епізодів серіалу стануть доступні 29 травня 2025 року.

Стрімінговий серівіс Netflix випустив перший трейлер кримінального серіалу "Відділ нерозкритих справ" (Dept. Q), творцем якого виступив сценарист і режисер хітового серіалу "Ферзевий гамбіт" Скотт Френк.

В центрі сюжету – головний інспектор Карл Морк, зухвалий, але видатний детектив, що веде підрозділ із розслідування старих справ в Единбурзі.

Серіал заснований на однойменному циклі романів данського письменника Юссі Адлер-Олсена, який вже екранізовувався на батьківщині автора як серія фільмів "Містеріум".

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Головну роль у шоу виконав Метью Ґуд ("Матч-пойнт", "Хранителі", "Абатство Даунтон").

Також у ньому задіяні Келлі Макдональд ("На голці", "Моя жахлива няня"), Хлоя Пірр ("Емма", серіали "Ферзевий гамбіт", "Корона"), Ширлі Гендерсон ("На голці", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"), Кейт Дікі ("Відьма", серіали "Гра престолів", "Локі") та інші.

Усі дев'ять епізодів першого сезону серіалу стануть доступні 29 травня 2025 року онлайн на Netflix.

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