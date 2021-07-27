27 липня 2021 року був опублікований перший трейлер довгоочікуваного продовження "Мисливців на привидів", вихід якого запланований на листопад цього року.
Події фільму під назвою "Мисливців на привидів: Спадкоємці"(Ghostbusters: Afterlife) відбуваються через 30 років після другої частини, що вийшла на екрани в 1989 році, й обертаються навколо сім'ї одного з оригінальних мисливців - Ігона Спенглера. Переїхавши в невелике містечко, онуки Спренглера стикаються з паранормальними явищами і спадщиною свого дідуся.
Головні ролі у фільмі дісталися юним голлівудським зіркам - Маккенні Грейс ("Я, Тоня", "Обдарована") і Фінну Вулфхарду ("Дивні дива", "Воно"). Роль їхньої матері виконала Керрі Кун ("Загублена", "Вдови"), а ще одна з головних ролей дісталася Полу Радду ("Людина мураха", "Ужитися з самим собою").
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Крім того, у фільмі з'являться актори з оригінальних "Мисливців на привидів" - Білл Мюррей, Ден Ейкройд, Ерні Хадсон і Сігурні Уівер. А ось Гарольд Раміс (який є також одним з творців перших двох фільмів), який виконав роль Ігона Спенглера, у фільмі не з'явиться, оскільки актор помер в 2014 році.
Спочатку "Мисливці на привидів: Спадкоємці" мали вийти в прокат ще в липні 2020 року, але через пандемію COVID-19 прем'єра була перенесена на 11 листопада 2021 року.
Як повідомляв УНІАН, раніше Netflix опублікував трейлер приквелу "Армії мерців".