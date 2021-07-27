Події фільму розгорнуться через 30 років після другої частини "Мисливців на привидів".

27 липня 2021 року був опублікований перший трейлер довгоочікуваного продовження "Мисливців на привидів", вихід якого запланований на листопад цього року.

Події фільму під назвою "Мисливців на привидів: Спадкоємці"(Ghostbusters: Afterlife) відбуваються через 30 років після другої частини, що вийшла на екрани в 1989 році, й обертаються навколо сім'ї одного з оригінальних мисливців - Ігона Спенглера. Переїхавши в невелике містечко, онуки Спренглера стикаються з паранормальними явищами і спадщиною свого дідуся.

Головні ролі у фільмі дісталися юним голлівудським зіркам - Маккенні Грейс ("Я, Тоня", "Обдарована") і Фінну Вулфхарду ("Дивні дива", "Воно"). Роль їхньої матері виконала Керрі Кун ("Загублена", "Вдови"), а ще одна з головних ролей дісталася Полу Радду ("Людина мураха", "Ужитися з самим собою").

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Крім того, у фільмі з'являться актори з оригінальних "Мисливців на привидів" - Білл Мюррей, Ден Ейкройд, Ерні Хадсон і Сігурні Уівер. А ось Гарольд Раміс (який є також одним з творців перших двох фільмів), який виконав роль Ігона Спенглера, у фільмі не з'явиться, оскільки актор помер в 2014 році.

Спочатку "Мисливці на привидів: Спадкоємці" мали вийти в прокат ще в липні 2020 року, але через пандемію COVID-19 прем'єра була перенесена на 11 листопада 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Netflix опублікував трейлер приквелу "Армії мерців".

Автор: Марина Григоренко