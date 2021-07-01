Співак представив кліп на пісню "Без умов".

Співак і композитор Vlad Darwin презентував емоційне та зворушливе відео на пісню "Без умов", яке він присвятив своєму сину Рональду. Новий кліп, як розповів Влад, - це 12 різних історій, які пов’язані між собою тонкою червоною ниткою безумовних почуттів.

У кліпі "Без умов" глядач у прямому сенсі подорожує у часі. Одні сцени переносять глядача в довоєнну епоху, інші нагадують 70-ті роки минулого століття, є і більш сучасні образи. Але всі вони викликають непідробні емоції. Найзворушливішою, по праву можна назвати сцену з новонародженим сином Влада, якого він ніжно колихає на руках і співає пісню-присвяту "Без умов".

"Нещодавно в моєму житті сталася значуща подія - народження сина. Про це, ще кілька років тому, я не міг і мріяти. А сьогодні ця мрія втілилася. Здається, що це найкрасивіше відео в моєму житті. Воно було задумане як присвята синові. У кліпі я знайомлю його з цим світом через свій досвід. Ми хотіли показати вічні теми, поза часом і простором, як всі люди й долі переплетені між собою. Саме тому обрали стилістику ретро. До останнього моменту ми не знали, яким у результаті вийде кліп, адже доводилося імпровізувати прямо на знімальному майданчику. У нас був дуже щільний графік, і кожну зі сцен потрібно було відзняти максимум за два дублі. Одне було очевидно - відео буде знаковим - під час зйомок і у мене, і у режисерки, Інни Грабар, кілька разів виступали сльози щастя на очах", - поділився артист.

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Автор: Діана Могилєвич