В український прокат фільм вийде 16 січня 2025 року.

Кінокомпанія Blumhouse Productions (франшиза "Астрал", "Людина-невидимка", "Чорний телефон", "M3GAN") представила перший тизер моторошного горору "Вовкулака" (Wolf Man), що є перезапуском однойменного культового горору 1941 року.

В центрі сюжету фільму – чоловік та батько з Сан-Франциско на ім'я Блейк, який успадковує віддалений будинок у сільській місцевості Орегону після таємничого зникнення батька. Оскільки його шлюб знаходиться на межі краху, він переконує дружину разом з донькою відвідати заміський маєток, аби відпочити від метушні міста. Проте спокій триває недовго: після приїзду на родину нападає невидима тварина, змушуючи їх замкнутися у будинку. Із настанням ночі Блейк починає дивно поводитись, перетворюючись на щось невпізнане. Тож його дружині доведеться обирати, чи істота у їхньому домі є більш небезпечною, ніж та, що поза ним.

Головні ролі у фільмі виконали Крістофер Ебботт ("Бідолашні створіння", серіал "Пастка-22") та Джулія Гарнер (серіали "Вигадана Анна", "Озарк").

Зняв нового "Вовкулаку" Лі Воннелл ("Людина-невидимка", "Астрал: Частина 3").

В український прокат фільм вийде 16 січня 2025 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютор B&H film distribution.

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