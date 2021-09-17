Проект анонсували ще у грудні 2017 року, але зйомки переривали через пандемію.

У мережі з’явився довгоочікуваний трейлер нової роботи легендарного мексиканського кінорежисера Гільєрмо дель Торо ("Лабіринт Фавна", "Форма води", "Геллбой", "Багряний пік").

У кінокартині з участю іменитих Кейт Бланшетт, Вільяма Дефо, Бредлі Купера і Руні Мара йдеться про колишнього працівника карнавалу Стена Карлайла.

Молодий аферист (Бредлі Купер) вдає з себе телепата у Нью-Йорку 1940-х років. Одного разу він зустрічає жінку-психіатра (Кейт Бланшетт), яка спробує розкрити його обман і шахрайство.

Стрічка знята за мотивами книжки Вільяма Ліндсі Грешема. Це вже друга екранізація роману, проте сам режисер ще не так давно пообіцяв, що покаже історію по-своєму.

Фільм, який дель Торо задумав ще у 1990-х, обіцяє бути нетиповим нуаром, хоча сам автор не вперше намагається реалізуватися у цьому жанрі. За словами кінороба, нуар висвітлять "з незвичайної точки зору".

Проект анонсували ще у грудні 2017 року, але зйомки почалися за три роки потому. Навесні 2020 року їх призупинили через пандемію коронавірусу і лише 16 вересня відновили.

На екрани "Алея жахів" вийде у грудні 2021 року.

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Автор: Віолетта Орлова