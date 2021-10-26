Netflix показав перший повноцінний трейлер фільму "Непрощена" з Сандрою Буллок у головній ролі.
Відео можна вже переглянути на каналі стрімінгового сервісу у YouTube.
Буллок бере участь у проекті не тільки як акторка, а й як продюсерка. Як писали у 2019 році ЗМІ, на головну роль також претендувала Анджеліна Джолі.
"Непрощена" – це повнометражний ремейк британського однойменного міні-серіалу 2009 року.
У центрі сюжету – історія жінки Руф Слейтер, яка вийшла з в’язниці після довгих років перебування за гратами.
Руф не може знайти підтримку серед людей і її єдиним шансом почати нове життя залишається молодша сестра. Проте родичку ще треба розшукати.
Разом з Буллок у серіалі знялися Віола Девіс, Вінсент Д’Онофріо, Джон Бернтал та інші.
Це не перші зйомки Буллок для Netflix. Раніше голлівудська акторка відіграла у "Пташиному домі", який за перший місяць показів набрав 80 мільйонів переглядів на платформі.
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