Музиканти висміяли російських загарбників.

Українські музиканти Джеральд Естрада та інструментально-вокальний ансамбль "Байрактар" переспівали пісню Modern Talking "You're My Heart, You're My Soul".

Так, артисти присвятили цей трек російським окупантам, які гинуть на війні в Україні. Також вони запропонували зробити цю пісню гімном Чорнобаївки - улюблене місце окупантів, де вони вже неодноразово зазнавали поразки від Збройних сил України.

Пісня, яку виконали Джеральд Естрада і ансамбль "Байрактар", отримала назву "Без руки, без ноги". У ній музиканти висміюють загарбників, яких президент РФ Володимир Путін відправив в Україну як "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, раніше ганьбу окупантів у Чорнобаївці висміяли у "фільмі Netflix". Так, користувачі мережі показали в трейлері нарізки з новин, документальних драм і військових фільмів. Цікаво, що в ролику проскакує фраза про "нерівну боротьбу з власною тупістю", яка безпосередньо стосується російських окупантів.

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