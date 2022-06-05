Ця пародія вам точно сподобається!

Українські блогери випустили актуальну пародію на пісню гурту Kalush Orchestra - "Stefania".

Блогер Діма Варварук і фіналіст шоу "Голос країни" Тьома Павучок змінили текст пісні Stefania, яка з початку війни в Україні знайшла більш глибокий сенс. Якщо оригінал треку присвячений мамі соліста Олега Псюка - Стефанії, то пародію присвятили бабусі Варварука - Євдокії.

За його словами, саме бабуся виховувала його, поки батьки були за кордоном. Вона розповідала йому про важку долю українського народу і української мови і, попри всі заборони, вони з дідом співали українські пісні.

Крім того, Варварук зізнався, чому не присвятив пародію своїй мамі. Він зазначив, що ім'я Оксана просто не римується.

Цікаво, що один з героїв кліпу постав в образі російського окупанта. А герой Варварука і його бабуся ловлять загарбника на городі і упаковують його в пакет.

"Євдокія баба, баба Євдокія,

Засіває поле, а Росія тліє.

Розкажи мені, бабо, про те знову

Як колись боролися ми за рідну мову".

Варто відзначити, що пародія дуже сподобалася користувачам мережі. А соліст Kalush Orchestra Олег Псюк і зовсім запропонував хлопцям поїхати в наступному році з цією піснею на Євробачення.

Нагадаємо, раніше Макс Корж випустив потужний трек на підтримку України.

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