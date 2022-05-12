На першому місці опинилася Швеція.

Сьогодні, 12 травня, відбудеться другий півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. Букмекери вже зробили ставки і назвали 10 своїх фаворитів.

На перше місце букмекери поставили Швецію, їм пророкують перемогу на 61%. На другому місці з великим відривом опинилася Польща (13%), а закриває трійку лідерів Австралія з ймовірністю потрапляння у фінал 4%.

Також в першу десятку потрапили Фінляндія, Сербія, Естонія, Бельгія, Чехія, Кіпр і Сан-Марино.

А ось серед аутсайдерів другого півфіналу виявилися Ірландія, Північна Македонія, Мальта, Грузія, Азербайджан, Ізраїль, Чорногорія і Румунія. Букмекери сумніваються в тому, що представники цих країн можуть потрапити у фінал Євробачення, який відбудеться вже 14 травня.

Раніше УНІАН повідомляв, які країни з першого півфіналу Євробачення 2022 пройшли у фінал.

Вас також можуть зацікавити новини: