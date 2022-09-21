Перший приз вони розіграли на благодійному аукціоні, гроші від якого пішли на допомогу Україні.

Український музичний гурт Kalush Orchestra, яка в 2022 році здобула перемогу на Євробаченні, отримав новий кубок переможця. Перший кришталевий мікрофон артисти разом з Сергієм Притулою продали на благодійному аукціоні.

Як пише ТСН, музиканти не планують поставити на полицю для краси, на нього вже є грандіозні плани. Так, КилимМен планує поїхати з ним в тур по містах України, щоб фанати змогли зробити фото з нагородою.

"Те, що організатори конкурсу спеціально зроблять для нас копію — стало приємним сюрпризом. Що ж, подумаємо тепер над тим, яку користь новий кубок зможе принести нашій країні, але спочатку, хочемо, щоб кожен українець міг сфотографуватися з цим трофеєм. Перемога на Євробаченні - це не тільки перемога нашої групи, але і всієї України", - прокоментував фронтмен групи Олег Псюк.

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Нагадаємо, незважаючи на перемогу України, Євробачення-2023 проведуть у Великій Британії. Таке рішення прийняв Європейський мовник EBU, оцінивши ситуацію з безпекою в Україні.

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