Нова версія хіта звучить більш чуттєво і ніжно.

Співачка Ірина Білик вирішила українізувати свою творчість, тому вже переклала легендарну пісню "Сніг", яка була випущена ще в 2003 році.

Тепер ця пісня називається "Сніг". У неї вкладені зовсім інші сенси, більш зворушливі. Вона про лютий, який забрав рідну людину. Це відсилання до повномасштабної війни в Україні, коли лютий 2022 року розлучив багато сімей, а хтось і зовсім назавжди втратив близьку людину внаслідок агресії РФ.

"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", - співає Білик.

Як відреагували користувачі мережі

"Браво всім, хто створив цей шедевр. Чуттєво і ніжно"

"Спасибі, Ірино. Це з душею, по-українськи"

"Прекрасна пісня. Забирає в інші світи"

"Плачу! Супер"

"Це найкрасивіший переклад з усіх, що коли-небудь звучали"

"Я знала, що пісня "Сніг" повинна продовжувати жити. І небесне провидіння прислало мені нові слова! У мене виникли настільки сильні емоції, що я знову і знову слухаю оновлену версію легендарної і всіма улюбленої пісні. Бажаю і вам відчути все те, що я зараз відчуваю", - сказала Ірина.

Нагадаэмо, ремікс на пісню "Щедрик" став популярним у всьому світі.

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