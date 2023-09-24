Фронтмен вже пояснив, чому вирішив попрацювати саме над цією піснею.

Гурт Kalush презентував нову версію пісні Кузьми Скрябіна "То є Львів". Трек отримав новий куплет, а також трошки іншу мелодію. Фронтмен гурту Олег Псюк пояснив, що він хотів дати пісні "нове дихання".

"Мені захотілось надати нового дихання пісні Скрябіна "То є Львів", щоб про неї не тільки всі згадали, а щоб вона була на слуху, як у старшого покоління, так і у нового", - зазначив артист.

У кліпі знявся львівський історик Ілько Лемко. 72-річний краєзнавець став головним героєм відео. Спочатку він загубив валізу, але потім йому її повернули.

Кавер на пісню Скрябіна розділив мережу. Одні коментатори вважають, що Псюк даремно взяв хіт легендарного артиста. Такі користувачі сильно обурені, вони пишуть:

"Це погано, дуже погано. Куплет "Калуша" абсолютно ні про що (як і завжди). Пісню про Львів вирішив переспівати виходець з Франківської області. Окрім того, зачепили повністю самостійну та завершену пісню, яка не потребувала ні фітів, ні реміксів"

"Робити таке взагалі адекватно?"

"Шановні! Чи то є доречним? Погоджуюся, що пісня довершена і не потребує дуетів".

Втім, знайшлися й такі користувачі, кому нова версія пісні Скрябіна сподобалася. Вони пишуть:

"Я зросійщений українець, який перейшов на українську. І я щиро радий, що є такі творці якісного контенту українською, як ви!"

"Тільки повернулися сьогодні вранці зі Львова до Харкова і ця пісня - чудова згадка про поїздку. Пісня крутезна, а в новому форматі просто супер! Щиро дякую! Я люблю Львів, люблю Україну!"

"Як же круто то звучить! Кузьма, ти назавжди з нами! Калуш, ви неймовірні!".

Скрябін та Kalush "То є Львів" - кліп

Нагадаємо, нещодавно мережу підірвав танцювальний кавер на хіт 90-х - пісню "Не стій під вікном".

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