Розчулена матір артиста вже чекала на членів гурту після виступу.

Олег Псюк, фронтмен гурту Kalush Orchestra, розповів в ефірі нацвідбору Євробачення 2022 про свої непрості відносини з матір’ю, якій і присвятив конкурсну пісню "Стефанія".

Перед виступом репер зізнався, що був поганим сином, і що через нього матір плакала: "Коли мене принесли в хламі у 12 років. У 12 років.. знаєш, це дуже мало. І це не єдина така ситуація бувала".

"Мамині сльози конвертуються 10 разів сьогодні у мої переживання, коли я про це згадую. Це пісня і є те, що вона максимально не чекала. Тут я кажу те назагал, що ніколи не казав їй особисто".

Розчулена матір артиста вже чекала на членів гурту після виступу і зустріла конкурсанта з обіймами: "Завжди підтримувала. Не завжди розуміла його захоплення, але й не заважала… Я рада, що так йому склалося в житті".

Євробачення 2022: нацвідбір конкурсу

Сьогодні, 12 лютого, у Києві проходить фінал нацвідбору на Євробачення від України.

У пісенному конкурсі в суботу участь візьмуть 8 учасників - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Напередодні фіналу за порушення правил конкурсу був дискваліфікований LAUD. Виявилося, що свою пісню він записав ще у 2018 році й тоді оприлюднив.