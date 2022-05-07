Навіть у війну українські артисти намагаються підтримати шанувальників своєю творчістю і висловити через неї свої емоції.

За час з 24 лютого, коли життя українців перервали російські обстріли, змінилося багато чого. Деякі зірки вирушили на фронт, щоб захищати свою Батьківщину від російських окупантів. Попри це, вони продовжують нести оборону і на інформаційному фронті, розповідаючи всьому світу правду про війну в Україні за допомогою своєї творчості. УНІАН зібрав 10 пісень, випущених нашими співаками і співачками після повномасштабного вторгнення РФ.

KAZKA - "I'm Not Ok"

Олександра Заріцька однією з перших через творчість вирішила донести світовій спільноті, що в Україні все "не окей". Композиція починається зі звуку сирени, який щодня чути в обстрілюваних Росією українських містах.

"Музика стала нашим захистом, зброєю і рупором. Ми не "окей". І це історія кожного українця і Українки. Це те, що відчуває Україна прямо зараз", - висловилася KAZKA після виходу нової пісні.

Христина Соловій - "Я твоя зброя"

Демо-версія композиції з'явилася ще до 24 лютого, проте повномасштабне вторгнення РФ в Україну змінило всі плани. Випустити пісню артистка зважилася тільки на початку травня.

"Це пісня про мрію. Мрію про мир. І я присвячую її кожному, хто бере в руки зброю з метою відстояти Україну і право українців на існування. Ви несете мир!",- прокоментувала артистка.

Макс Барських- "Don't F*ck with Ukraine" Сам артист присвятив свою нещодавно випущену композицію українським військовим, які мужньо обороняють свою країну. До слова, Барських і сам взяв у руки зброю практично з перших днів після повномасштабного вторгнення. "Багато з самого початку не вірили в Україну, і думали, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною і мужньою. Однак, вже третій місяць поспіль наша країна героїчно бореться з російською навалою. І цей прецедент змінює не тільки нашу країну, а й весь світ. Наш приклад покликаний заражати інші народи", - висловився Барських, розповідаючи про свою прем'єру.

Віталій OKS - "Я хочу до Львова"

Фіналіст "Голосу країни" присвятив нову пісню своєму рідному місту і людям, які в ньому живуть. На початку кліпу згадані події 24 лютого, коли РФ почала бомбити мирні міста України, внаслідок чого мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Саме після цього Львів став новим домом для сотень тисяч людей.

"Після початку повномасштабної війни зателефонувати до близьких, знайомих, друзів і запитати "Як ти?" стало життєво необхідною справою. У цей вечір я бачився з подругою, яка була змушена покинути свій будинок через бойові дії. Ми довго розмовляли, а коли прощалися вона сказала: "Знаєш, я так хочу додому! Хочу до друзів, до рідних! Хочу до Львова!". Тоді ці слова залишилися луною в моїй голові. Через 15 хвилин з'явилася мелодія і рядки склалися в текст пісні "Я хочу до Львова". Це стало справжнім маніфестом у моїй творчості", - поділився музикант.

Після того як 24 лютого вся країна прокинулася не від будильника, а від обстрілів, питання "Як ти?" прирівнялося до "Я тебе люблю". Тому що саме запитуючи у наших близьких як вони зараз, ми проявляємо турботу і стурбованість. За два з половиною місяці війни ці слова набули нового змісту. Саме це намагалася донести рок-виконавиця Юлія Саніна.

"Як ти?" - нове "Я люблю тебе". Так починається моє щоранку, день і вечір з батьками, командою, друзями. Як і у кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповісти на дзвінок і повідомлення, Тільки тоді видихнеш. Місяць я не наважувалася сісти писати, мене охоплювала ненависть і лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше випробувати ці емоції, потрібно вигукувати цей біль", - прокоментувала свою пісню Саніна.