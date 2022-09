Виступи рок-зірки в Польщі намічені на квітень наступного року.

Британський музикант, один із засновників легендарної групи Pink Floyd Роджер Вотерс, який підтримує путінську війну проти України, анонсував два концерти у польському місті Краків.

Про це повідомляє видання Rolsat News.

В Facebook Live Nation Poland оголосила, що в рамках туру This is not a drill Вотерс виступить в Кракові 21 і 22 квітня 2023 року, а квитки на ці концерти почнуть продавати вже 16 вересня.

Однак, громадяни Польщі не зраділи і закликали Вотерса краще їхати з концертом до Москви.

Депутат Краківської міської ради Лукаш Вантух пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб скасувати концерт прихильника Путіна. Він заявив, що особисто поговорить з мером міста для того, щоб не допустити виступів Уотерса.

"Роджер Вотерс - затятий прихильник Путіна, який хоче виступити на "Таурон арені" в Кракові. На сесії Краківської міської ради я говоритиму з мером і депутатами, щоб скасувати це. Така подія була б ганьбою для нашого міста. Нехай співає в Москві", - сказав він.

Крім того, в мережі поляки також виступили проти організації концерту музиканта і пишуть, що він зовсім збожеволів.

Вотерс - старий клоун, який повністю втратив зв'язок з розумом. Якщо ми не будемо бойкотувати це л*йно, ми будемо ніким. Він просто плює нам в обличчя. Я не вірю, що ми дозволимо це зробити;

На цього кремлівського пропагандиста я б навіть безкоштовно не пішов. Слава Україні!;

Цей концерт повинен проходити в Москві або Мінську, а не в Кракові;

Як повідомляв УНІАН, британський музикант, екс-учасник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс написав листа першій леді України Олені Зеленській у дусі російської пропаганди. У свою чергу Зеленська різко відповіла на його лист.

