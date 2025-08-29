Він закликав припинити фінансування "мільярдерів-фашистів".

Легендарний канадсько-американський рокер Ніл Янг знову звернувся до політики у своїй творчості, випустивши нову пісню "Big Crime", у якій різко критикує президента США Дональда Трампа.

Як передає The Guardian, у композиції він із групою Chrome Hearts співає: "У Вашингтоні, в Білому домі, скоєно серйозний злочин", натякаючи як на попередні юридичні проблеми Трампа, так і на його нинішні дії у Вашингтоні, зокрема оголошення "кримінального надзвичайного стану", контроль над поліцією та залучення Національної гвардії.

Нагадаємо, у серпні політик оголосив у Вашингтоні надзвичайний стан, мотивуючи це необхідністю боротьби з "непідконтрольною" злочинністю та забезпеченням безпеки федеральних установ. Цей крок викликав багато суперечок.

"Не потрібні фашистські правила / не потрібні фашистські школи / не потрібні солдати на вулицях", - співає Янг, закликаючи "очистити Білий дім" і припинити фінансування "мільярдерів-фашистів". У пісні також пролунав його відгук на гасло Трампа "Make America Great Again": "No more great again".

Критика Трампа

Як відомо, Ніл Янг не вперше виступає проти Трампа у піснях. У 2020 році він оновив свою композицію 2006 року "Lookin’ for a Leader", додавши рядки про тодішнього президента.

Пісня "Rockin’ in the Free World", яку Трамп використовував на виборчих мітингах 2015 та 2020 років, також ставала предметом судових суперечок.

Янг, який має подвійне громадянство США та Канади, не приховує своєї неприязні до Трампа, називаючи його ганьбою для країни". У 2025 році музикант висловив побоювання, що його критика може завадити йому повернутися до США після концертів у Європі.

