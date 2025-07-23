На смерть легендарного виконавця відреагував і гурт Metallica, який нещодавно виступав з Осборном на його прощальному концерті.

22 липня 2025 року стало відомо, що помер легендарний музикант Оззі Осборн. УНІАН розповість, як всесвітньо відомі рок-групи та музиканти реагують на звістку про смерть виконавця.

Тоні Палермо, барабанщик Papa Roach

"Легенда покинула сцену востаннє. Не можу не думати про те, як сильно вплинули на мене його ранні записи. Цей голос, а також його сценічна присутність і ті сумнозвісні історії зробили його легендою, якою він є. [...] Дякую вам за вашу музичну творчість і внесок", – написав він в Інстаграм.

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Evanescence

На сторінці рок-групи в Інстаграм опублікували допис, у якому вшанували Оззі Осборна:

"Дякую за натхнення, радість, магію у темряві. Назавжди вдячні за те, що мали честь ділити з тобою сцену. Ми й надалі вмикатимемо твою музику в гримерці перед кожним виступом, як завжди! Ти – справжня легенда, Оззі. Нам тебе дуже бракуватиме", – йдеться у публікації.

Metallica

Легендарний гурт також вшанував колегу в соцмережах. Зазначимо, що рок-група долучалася до прощального концерту Оззі Осборна, який відбувся лише кілька тижнів тому.

"Неможливо передати словами, що означав Оззі Осборн для Metallica. Герой, ікона, першопроходець, натхнення, наставник і, понад усе, друг – це лише кілька слів, які спадають на думку. Оззі та Шерон повірили в нас і назавжди змінили наші життя та кар’єру. Він показав нам, як грати у великій лізі, залишаючись при цьому теплою, відкритою, щирою та геніальною людиною. Ми спустошені й убиті горем через цю втрату. Надсилаємо всю нашу любов і співчуття Шерон, їхній родині, учасникам гурту та численним друзям Оззі. Він залишив по собі неймовірну спадщину, і нам його дуже бракуватиме", – йдеться в іншому дописі на сторінці групи.

AC/DC

"Такий сум... Велика втрата для всіх, хто його любив", – йдеться у повідомленні щодо смерті Озброна в Інтаграм-акаунті групи.

Aerosmith

"Ми з розбитим серцем дізналися про смерть нашого брата по року — Оззі Осборна. Його голос назавжди змінив музику. Від Black Sabbath до сольної кар’єри – Оззі переосмислив, що таке бути "важким". І робив це з душею, впертістю та шаленою енергією, яку міг мати тільки він. [...] Рокуй вічно, Оззі. Тебе буде не вистачати, але тебе ніколи не забудуть!" – прокоментували в групі звістку про смерть Осборна.

Джон Бон Джові

"Багато любові Шерон та прекрасній родині Осборнів. Дуже шкода чути про вашу втрату. Спочивай з миром, Оззі…", – написав музикант.

Three Days Grace

"Спочивай з миром, Оззі. Твій вплив на нас і на весь світ житиме вічно. Ми сумуватимемо за тобою", – йдеться в дописі в Інстаграм-акаунті групи.

Slipknot

"Вся наша любов Осборнам", – написав гурт.

YUNGBLUD

Британський рок-музикант опублікував світлину з Оззі Осборном та звернувся до легендарного виконавця.

"Я й уявити не міг, що ти підеш так рано… Востаннє, коли ми бачилися, ти був сповнений життя, а твій сміх наповнював кімнату. Але, як і написано про легенд – вони, здається, знають те, чого не знаємо ми. Я ніколи тебе не забуду – ти звучатимеш у кожній ноті, яку я співаю, і будеш поруч щоразу, коли я виходитиму на сцену. Твій хрестик на моїй шиї – найцінніше, що в мене є. Ти якось запитав, чи можеш зробити щось для мене, і, як я сказав тоді, так скажу й зараз – для всіх нас музика була достатньою. Ти взяв нас із собою у свою пригоду – пригоду, з якої все почалося. Моє серце розбите. Ти був найвеличнішим з усіх часів", – написав Домінік Річард Гаріссон, більш відомий як YUNGBLUD.

Мерилін Менсон

Менсон виклав в Інстаграм історію, де показав світлину з Осборном.

"Оззі був справжнім героєм і натхненням для мене. Знати його як друга – один з найбільших привілеїв у моєму житті. Його прекрасний дух назавжди залишиться в моєму серці", – написав він.

Оззі Озборн помер

22 липня родина легендарного рок-музиканта Оззі Осборна повідомила про його смерть.

"З більшим сумом, ніж можна передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн пішов із життя сьогодні вранці. Він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю", – заявила сім'я виконавця.

Осборну було 76 років. Ще кілька тижнів тому він виступив з концертом – це був величезний прощальний виступ для шанувальників. До нього долучилися і його улюблені гурти – Metallica і Guns'n'Roses.

Зазначимо, що легендарний музикант підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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