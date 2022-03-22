Конкурсанти продовжують репетиції і планують зняти резервне відео для Євробачення.

Пісня Kalush Orchestra "Стефанія", з якою музиканти представлятимуть Україну на Євробаченні 2022 у Турині, збирає мільйонні прослуховування у YouTube.

Станом на 22 березня трек "Стефанія" на офіційному каналі гурту прослухали понад 5,7 мільйона разів.

Після скандалу з переможницею Аліною Паш в українському відборі Євробачення перше місце віддали Kalush Orchestra.

З початку вторгнення Росії – 24 лютого – гурт активно підтримує Збройні сили України, а окремі учасники гурту навіть захищають від окупантів рідні міста.

При цьому Kalush Orchestra не планує відмовлятися від своєї участі в фіналі міжнародного пісенного конкурсу Європи в Італії.

Як заявив лідер Kalush Олег Псюк у коментарі ТСН, музиканти не виключають виступу по дистанційному зв’язку.

Конкурсанти продовжують репетиції і планують зняти резервне відео для Євробачення на випадок, якщо з членами Kalush Orchestra щось трапиться.

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