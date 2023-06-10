Глядачі побачать особливий номер від гурту "Скрябін".

12-та церемонія музичної премії YUNA цьогоріч відбудеться 16 червня, у Києві. Захід проходитиме під гаслом "Пісні незламної України". На сцені Жовтневого палацу з'являться: "Без Обмежень", KOLA, Енджі Крейда, Євген Хмара, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, Олександр Пономарьов та Михайло Хома.

"Всі згадані артисти виконають пісні, які стали важливими для України у 2022 році, і з якими вони або виграли нагороди YUNA 2023, або стали номінантами. Окрім того, спеціальними гостями шоу стане гурт TVORCHI, який цього року представляли Україну на конкурсі Євробачення-2023 у Ліверпулі та посіли почесне 6-те місце. Також виступить традиційна спеціальна гостя церемоній YUNA – співачка KAMALIYA", - йдеться на сайті премії YUNA.

Окрім цього, глядачі побачать особливий номер. Гурт "Скрябін" із солістом Yurcash виконають оригінальну версію пісні "Місця щасливих людей". У приспіві музиканти пригадають про міста, які найбільше постраждали від російської агресії.

"Інтригуючою частиною церемонії YUNA 2023 стане вручення спецнагород, які оргкомітет премії присудив українським артистам, які яскраво проявили себе протягом 2022 року у творчому або громадянському аспектах після початку повномасштабної війни. Імена цих виконавців триматимуться у секреті до самої події", - додали організатори.

Винятком стане лише співак Артем Пивоваров. Він вже отримав спецнагороду під час свого концерту. Так організатори премії YUNA вирішили відзначити артиста за проект "Твої вірші, мої ноти".

Премія YUNA - хто переміг у 2023 році

Нагадаємо, 18 квітня оргкомітет Національної щорічної премії YUNA назвав 12 пісень-переможниць. Відомо, що нагороду отримують артисти, які зробили вагомий внесок у розвиток української культури. Журі розглядає 100 найпопулярніших і обговорюваних композицій за рік, після чого обираються найкращі треки.

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