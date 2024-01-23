Журналісти оприлюднили шокуючі дані.

5 мільйонів доларів заплатили українці в бюджет РФ. Ця сума еквівалентна 10 000 дронів, які вони могли закупити, аби продовжувати атакувати нашу країну. Такі шокуючі цифри сьогодні з'явилися у Telegram-каналі UA War Infographics.

Відповідну інформацію підрахувала "Економічна правда" та зазначила, що фінансують війну ті користувачі, які продовжують споживати російський контент, адже самі росіяни не отримують монетизації за перегляди на території РФ.

"Російські автори контенту заробляють на українських переглядах чи прослуховуваннях і сплачують із цих доходів податки до російського бюджету", - пояснив журналіст.

За даними Google у 2020 році, українці в середньому дивляться відео на YouTube понад 55 хвилин щодня. Але за час війни люди в Україні почали більше часу проводити в мережі, тому і цифри зросли.

"Тож в середньому на місяць ми дивимося 120 роликів, а за рік - 1500. Зараз приблизно 38 млн населення України. Виходить приблизно українці дають 6,6 мільярдів переглядів за рік російським авторам", - розповів журналіст.

А далі підрахував гроші, спираючись на дані їхнього YouTube - каналу.

"Ми отримуємо десь 1 долар за 1000 переглядів, маючи українську аудиторію. Відповідно за рік усіх українських переглядів всі російські блогери можуть отримати 6,6 мільйонів доларів", - зазначив журналіст.

Що стосується музичного контенту, то там, за словами журналістів, підрахувати складніше. За даними однієї компанії, приблизно 4,4 долари отримує виконавець за 1000 переглядів. Частина з цих коштів може йти лейблу. Якщо підрахувати, це може принести російському автору за рік 74 мільйонів доларів.

А далі від цих заробітків росіяни будуть сплачувати податки.

"Ставки можуть бути різними. Від юридичних осіб - 6%, а від фізичних - 4%. Ми беремо першим варіант. Тоді виходить приблизно 5 млн доларів на рік", - підсумував журналіст.

На цю суму, на жаль, росіяни сміливо можуть закупити 10 000 ворожих дронів, які нищать Україну та вбивають мирних людей.

До речі, українська ведуча Леся Нікітюк обурилася через ці дані і жартома заявила, що буде шукати продюсера, аби виправляти невтішну статистику.

"Я завтра дзвоню найкращим музичним продюсерам країни, нехай роблять з мене співачку, доведеться мені особисто заставити деяких людей нарешті слухати українські пісні", - написала Леся.

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