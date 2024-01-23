На початок 2024 року кількість населення країни скоротилася до приблизно 35 мільйонів.

На початок 2022 року населення України з урахуванням анексованого Криму та тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей становило 42 мільйони. Вже на початок 2024 року ця кількість скоротилася до приблизно 35 мільйонів. Про це в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ" повідомив заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

За його словами, демографи прогнозують, що на початок 2037 року населення України становитиме приблизно 30,5 мільйонів. При цьому "якщо буде "плюс" чи "мінус" мільйон - це вже буде більш-менш нормальний прогноз".

"Ми розробляли гіпотези щодо народжуваності, смертності та міграційних потоків. Ми оцінили населення на початок 2022 року, є на початок наступного року — на п’ять мільйонів менше — це ті, хто виїхав, а також підвищення рівня смертності. Але, якщо він не справдиться і ситуація буде значно краща, то ми будемо раді тому, що ми помилились", - зазначив Гладун.

Він додав, що міжнародні організації також роблять прогнози - зокрема, в МВФ очікують, що у 2028 році населення України становитиме 36,1 мільйона, тоді як Інститут демографії називає цифру у 33,1 мільйона.

"В нас менше, тому, що це наш прогноз міграції. Вони заклали, що більшість людей повернеться, а ми закладаємо, що далеко-далеко не всі повернуться. На найближчі декілька років у нашого інституту та МВФ — різниця біля мільйона — в сучасних умовах збіг непоганий", - підкреслив демограф.

Зменшення населення в Україні - останні новини

На початку січня президент Росії Володимир Путін оголосив масову роздачу паспортів РФ. Він підписав два укази, якими спрощується прийом у російське громадянство деяким категоріям українців - зокрема, тим, які не мають іншого громадянства, які народилися і постійно проживали в Криму, але покинули півострів до його анексії Російською Федерацією, які вже перебувають у Росії на правах тимчасового або постійного проживання, в тому числі ті, кому в РФ присвоїли статус біженця.

Згодом з'явилась реакція МЗС України на такі дії країни-агресора. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що запровадження РФ нових норм законодавства про громадянство має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на батьківщину. При цьому такі "нікчемні дії" порушують норми міжнародного гуманітарного права і не створюють жодних правових наслідків.

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