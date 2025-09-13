Відео триває 10 хвилин.

Режисер українського походження Дженсен Ноен (справжнє ім'я - Євген Ножечкін) створив кліп для відомого американського гурту Twenty One Pilots. 10-хвилинне відео вже переглянуло понад мільйон користувачів.

Twenty One Pilots випустили новий кліп на пісню City Walls, який зняв українець Дженсен Ноен. Відео має незвично довгий таймінг - 10 хвилин та більше нагадує фентезі фільм або відеогру, де головні герої Тайлер та Джош борються за виживання.

Як пише видання Rock Sound, кліп містить певні відсилки до таких робіт гурту, як Jumpsuit та HeavyDirtySoul. Також він виділяється яскравою графікою, в який зберігся унікальний стиль Twenty One Pilots.

Режисер City Walls Дженсен Ноен зазначив, що відчуває неймовірну гордість та вдячність гурту за можливість створити дещо унікальне та незвичайне.

"Це, мабуть, найунікальніший кінематографічний досвід, у якому я коли-небудь брав участь. Я відчуваю неймовірну гордість і привілей, що мав змогу допомогти розповісти останню главу цієї неймовірної історії. Жодні слова не можуть передати, наскільки особливим був цей проєкт - і наскільки я вдячний за те, що мав змогу працювати з такою дивовижною командою та геніальними митцями над чимось настільки унікальним", - написав він в Instagram.

Окрім української команди у кліпі можна знайти й іншу згадку про Україну. У титрах уважні фани помітили послання - Thank you Ukraine.

Twenty One Pilots - City Walls

Нещодавно УНІАН писав, що один з учасників Twenty One Pilots скоро стане батьком.

