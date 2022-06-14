Це буде спільний благодійний концерт.

У Празі 22 червня відбудеться концерт американської металгрупи Metallica. Разом з культовими виконавцями на сцену вийдуть українські артисти - музиканти з The Hardkiss. Про це фронтвумен групи Юлія Саніна повідомила у своєму Instagram-блозі.

Артистка поділилася, що вони планували тур по Європі ще до повномасштабного вторгнення, але навіть подумати не могли, наскільки сильно зміняться їхні плани.

"Купуючи квитки на концерт Metallica півроку тому, чи знала я, що ми вийдемо з ними на одну сцену під українським прапором? Ми планували європейський тур, але чи думали ми, що він стане рупором, в який ми будемо кричати про війну в Україні на весь світ? Якийсь сюрреалістичний сон ... буду щаслива бачити ваші рідні очі на наших виступах", - висловилася Юля у своєму блозі.

Також Саніна нагадала, що у групи The Hardkiss відбудуться благодійні концерти в Чехії та Польщі. Кошти, зароблені за допомогою приведення цих заходів, будуть передані на потреби українського народу.

Нагадаємо, Wellboy представив пісню "Ворогів на ножі" в рамках благодійного туру.

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