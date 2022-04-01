Популярний співак розповів про свою діяльність під час війни.

Український співак та автор Влад Дарвін презентував свою нову пісню, яку він написав, щоб зібрати кошти на бронежилети військовим.

Як повідомляє прес-служба 1+1, це перша презентація пісні наживо в студії "Сніданку. Онлайн".

Також музикант розповів, що наразі, окрім музичного фронту, працює волонтером і допомагає зібрати кошти на допомогу нашим захисникам. Співак у перший день війни вирішив залишитись у Києві та бути зі своїм містом до кінця.

До студії він завітав з прем’єрою нової пісні "З Україною разом!", яка націлена привернути увагу до певної задачі. За його словами, зараз музиканти мають увіковічити пам'ять людей, які вирішили взяти в руки зброю та піти захищати Україну.

"Я б не прийшов до вас з прем’єрою просто так. У мене є з цією піснею місія – я хочу звернути увагу на питання захисту наших військових. Ви знаєте, бронежилетів не вистачає, коли хлопці потрапляють під обстріли, потім ці бронежилети вже не придатні до користування. І вони не можуть працювати, я прошу шукати організацію Ukraine Alive 2022 і підтримати нашу ініціативу. Всі кошти, які будуть зібрані, підуть на закупівлю бронежилетів", – зазначив співак.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські музиканти Джеральд Естрада та інструментально-вокальний ансамбль "Байрактар" переспівали пісню Modern Talking "You're My Heart, You're My Soul".