Український співак та автор Влад Дарвін презентував свою нову пісню, яку він написав, щоб зібрати кошти на бронежилети військовим.
Як повідомляє прес-служба 1+1, це перша презентація пісні наживо в студії "Сніданку. Онлайн".
Також музикант розповів, що наразі, окрім музичного фронту, працює волонтером і допомагає зібрати кошти на допомогу нашим захисникам. Співак у перший день війни вирішив залишитись у Києві та бути зі своїм містом до кінця.
До студії він завітав з прем’єрою нової пісні "З Україною разом!", яка націлена привернути увагу до певної задачі. За його словами, зараз музиканти мають увіковічити пам'ять людей, які вирішили взяти в руки зброю та піти захищати Україну.
"Я б не прийшов до вас з прем’єрою просто так. У мене є з цією піснею місія – я хочу звернути увагу на питання захисту наших військових. Ви знаєте, бронежилетів не вистачає, коли хлопці потрапляють під обстріли, потім ці бронежилети вже не придатні до користування. І вони не можуть працювати, я прошу шукати організацію Ukraine Alive 2022 і підтримати нашу ініціативу. Всі кошти, які будуть зібрані, підуть на закупівлю бронежилетів", – зазначив співак.
Як повідомляв УНІАН, раніше українські музиканти Джеральд Естрада та інструментально-вокальний ансамбль "Байрактар" переспівали пісню Modern Talking "You're My Heart, You're My Soul".