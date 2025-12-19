Садівники запевнили, що правильна обрізка позбавить від здогадок про те, яким буде врожай, і забезпечить отримання більших і якісніших плодів.

Здорові персикові дерева дають рясний урожай, але для цього необхідні правильні методи обрізки.

Крім того, правильна обрізка спрощує процес збору врожаю, пише Bhg. Зазначається, що, якщо дозволити персиковим деревам рости вільно, вони досягають великої висоти, даючи менше плодів. Своєчасна обрізка може підтримувати дерева на прийнятній висоті (від 2 до 2,4 м) для більш легкого збирання врожаю з землі. Обрізка також проріджує непродуктивні стебла, дозволяючи світлу проникати всередину дерева і сприяти дозріванню плодів.

Іноді персикові дерева дають так багато плодів, що гілки ламаються під їхньою вагою. Проріджування плодів на початку літа запобігає пошкодженню дерева в майбутньому і дозволяє отримати великі плоди під час збору врожаю.

Як сформувати персикове дерево

Добре розгалужене персикове дерево має три або чотири основні гілки, що відходять від стовбура. Ці основні гілки називаються скелетними гілками, і вони формують структуру дерева. Кращі скелетні гілки з'єднуються зі стовбуром під кутом приблизно від 45 до 60 градусів. Скелетні гілки, з'єднані під кутом менше 45 градусів, часто занадто слабкі, щоб витримувати велике навантаження від плодів.

Структурна обрізка в перші кілька років життя дерева має вирішальне значення для надання правильної форми. Найкраще це робити ранньою весною (що також є найкращим часом для посадки молодих дерев). Щоб сформувати саджанець персикового дерева, виберіть три або чотири сильні, рівномірно розташовані гілки, які слугуватимуть скелетними гілками. Якщо у дерева більше чотирьох скелетних гілок, обріжте всі конкуруючі пагони, що відходять від основного стовбура.

Якщо скелетна гілка прикріплена під вузьким кутом (менш як 45 градусів), знайдіть поруч гілку з ширшим кутом і направте її, щоб вона з часом стала скелетною. Видаліть слабшу скелетну гілку, зробивши зріз трохи за межами виступаючого гребеня кори в місці прикріплення гілки до стовбура. Цей тип "комірцевого зрізу" сприяє швидшому загоєнню і знижує ризик інфекції.

Коли обрізати персикові дерева

Зима - ключовий час для обрізки персикових дерев, але почекайте з обрізанням, поки не мине загроза сильних морозів. Дерева, обрізані в середині зими, які зазнали впливу сильних морозів, легко пошкоджуються і можуть навіть загинути. Зазвичай безпечніше обрізати персикові дерева приблизно за місяць до останніх заморозків перед весною.

Як обрізати персикові дерева

Почніть зимову обрізку з видалення мертвих, пошкоджених або хворих гілок. Потім обріжте всі сильні, прямостоячі пагони (часто звані водяними пагонами). Ці пагони не плодоносять.

Визначте скелетні гілки і видаліть усі пагони, що відходять від основного стовбура, які не є скелетними. За необхідності вкоротіть скелетні гілки, обрізавши їх до бруньки, спрямованої назовні. Довжина скелетних гілок визначає загальний розмір дерева. Тому не соромтеся обрізати скелетні гілки, щоб створити дерево прийнятного розміру для збору врожаю.

Обріжте пагони вздовж кожної скелетної гілки. Намагайтеся, щоб уздовж скелетної гілки залишався один пагін приблизно кожні 30 см. Пагони, що залишилися після обрізки, дадуть плоди наступного літа.

Чи можна обрізати персики навесні

Персики ростуть на "плодоносній деревині", що утворилася в попередньому вегетаційному сезоні, тому навесні проводьте мінімальну обрізку. Видалення живої деревини навесні може потенційно знизити врожайність. Натомість мета весняної обрізки - видалення мертвих, пошкоджених або хворих гілок.

Приблизно через 3 тижні після появи листя на деревах буде легко визначити, які гілки загинули взимку. Видаліть їх.

Як отримати великий урожай персиків

Влітку навіть гілки здорового персикового дерева можуть зламатися під вагою великої кількості плодів. Крім того, перевантажене персикове дерево дасть дрібні плоди. Щоб запобігти всьому цьому, прорідіть плоди, що розвиваються, приблизно через місяць після цвітіння дерева.

Видаліть надлишки плодів, щоб на кожній гілці залишався тільки один персик приблизно через кожні 15 см. Зривайте дрібні персики з гілки, міцно схопивши плодоніжку біля гілки і різко відкрутивши її. Проріджування персиків може здатися радикальним процесом, але воно того варте. Плоди, що залишилися на дереві, виростуть більшими, будуть яскравішими й ароматнішими, ніж плоди з дерева, яке не проріджували.

Як прискорити дозрівання персиків

Зберігайте свіжі, незрілі персики за кімнатної температури або в паперовому пакеті, якщо хочете прискорити процес дозрівання. Зберігайте стиглі персики в холодильнику (до п'яти днів), щоб уповільнити дозрівання. Не зберігайте свіжі персики в поліетиленовому пакеті, оскільки так вони швидко зіпсуються.

Поради щодо профілактики хвороб персикових дерев

Не обрізайте у вологу погоду. Обрізайте персикові дерева в сонячні дні, щоб зрізи швидко підсихали. Це допомагає мінімізувати ризик грибкових захворювань.

Регулярно обрізайте. Щорічна обрізка призводить до утворення кількох невеликих зрізів, які швидко заживають, герметизуючи рану від патогенів. Обрізка раз на 2 роки (або рідше) означає більші зрізи, оскільки ви видаляєте великі гілки, що розрослися. Що більший зріз, то довше він заживає і то вища ймовірність інфікування.

Не залишайте пеньки. Обрізайте гілки і сучки до основного стовбура. Не залишайте короткі пеньки. Деревина в пеньку гоїться не так ефективно, як деревина безпосередньо поруч з основним стовбуром.

Який інструмент використовувати для обрізки персикового дерева

Найкращий інструмент для обрізки персикового дерева залежить від розміру гілок, і мета полягає в тому, щоб зробити чистий зріз. Для ранньої обрізки і тонких гілок підійдуть гострі ручні секатори. Для товстіших гілок підійдуть садові ножиці. Якщо потрібно обрізати товсті гілки, використовуйте садову пилку.

Скільки потрібно персиковому дереву, щоб почати плодоносити

При правильному догляді персиковому дереву потрібно від 2 до 4 років, щоб почати плодоносити.

