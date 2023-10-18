Наречений порушив єдине прохання, яке було у нареченої щодо весільної церемонії.

У той час, як деякі весілля проходять гладко, інші закінчуються повною катастрофою. Для однієї нареченої її великий день був повністю зіпсований, коли її чоловік зробив дивний вчинок.

Як зазначається в матеріалі Mirror, наречена була настільки шокована діями свого партнера, що вимагала розлучення вже наступного дня після того, як він порушив її прохання не робити цього і ткнув їй в обличчя весільним тортом, коли прийшов час його розрізати.

Замість того, щоб поважати її бажання, наречений зробив дещо гірше: схопив її за голову і штовхнув обличчям у торт.

Відео дня

У повідомленні, надісланому до колонки порад Slate's Dear Prudence, наречена написала: "Я вийшла заміж незадовго до Різдва і сподіваюся, що розлучуся або анулюю шлюб до кінця січня... моє єдине тверде правило полягало в тому, щоб він не тикав мені в обличчя тортом. Натомість він схопив мене за потилицю і опустив голову в торт. Це було заплановано, оскільки торт був знищений, і він мав кекси як запасний варіант".

Вона додала: "Я пішла. Нанаступного дня я сказала йому, що ми розлучаємося", при цьому дівчина зазначає, що рідні та друзі вмовляють її не поспішати з рішенням.

"Вони кажуть, що я надмірно реагую через свої проблеми, тому що у мене сильна клаустрофобія після автомобільної аварії багато років тому, і я запанікувала, коли мене засунули в торт і тримали там. Вони також продовжують говорити мені, що я люблю його – хоча зараз я зовсім цього не відчуваю – і що він любить мене, а це значить, що не можна здаватися при першій же перешкоді... вони настільки єдині і впевнені в своїй правоті, що я роблю жахливу помилку, що задаюся питанням, чи праві вони", - каже дівчина.

Коментатори порадили дівчині продовжувати розлучення, незважаючи на прохання скасувати його, оскільки дії її чоловіка були "червоним прапором". Вони написали у відповідь: "Всі впевнені, що ви робите помилку, але не їм доводиться щодня прокидатися з чоловіком, поведінка якого їх сильно відштовхує. Тож вам потрібно лише слухати себе. Я думаю, що те, що він зробив, було тривожним сигналом про неповагу до вас і ваших бажань. Зверніть увагу на те, хто з ваших близьких, здається, не цінує ваше щастя, і продовжуйте розлучення".

Дивна поведінка партнерів

УНІАН писав про те, жінка змусила чоловіка втекти з побачення через вікно в туалеті. Побачення перетворилося на кошмар, коли справа дійшла до замовлення страв у барі.

Жінка розповіла, що побачення проходило в невеликому устричному барі. Порцію з 12 устриць тут пропонують за 15 доларів. На початку побачення жінка замовила одну тарілку, але потім - ще три. Всього вона з'їла 48 устриць, причому кожну вона висмоктувала з гучним хлюпанням, що очевидно дуже не сподобалося кавалеру.

"Коли йшла четверта порція, він шоковано дивився на мене, але мені було все одно. Це було так добре", - згадує жінка.

Коли всі 48 устриць були з'їдені, жінка замовила страву з крабів та червоної картоплі. Врешті-решт, коли офіціант приніс чек, чоловік, який, за її словами, замовив лише один напій, пішов у туалет, але звідти більше не повернувся. Жінці в результаті довелося заплатити 184 долари, не рахуючи чайових.

Вас також можуть зацікавити новини: