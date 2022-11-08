У неділю, 27 листопада, о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться премʼєра спеціального епізоду популярного форматного шоу Фінляндії "Song of my life".

У неділю, 27 листопада, о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться премʼєра спеціального епізоду популярного форматного шоу Фінляндії "Song of my life" ("Пісня мого життя"). Цей випуск, присвячений Україні, спільно розробили фінський продакшн Yellow Film & TV та українські медіакомпанії 1+1 media і FILM.UA Group.

Епізод транслюватиметься на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію — спільно з іншими телеканалами забезпечує мовлення національного марафону "Єдині новини". Крім цього, долучитися до перегляду можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і в YouTube FILM.UA.

"Те, що ще рік тому було неможливим – нині є реальністю. Зараз, як ніколи, з усіх сил, потрібно шукати вікно можливостей для допомоги країні на міжнародному рівні та власного розвитку для наступних челенджів. Саме так ми, 1+1 media та FILM.UA Group, опинилися в колабі з фінським продакшеном Yellow Film & TV. І відзняли один епізод тамтешнього найпопулярнішого шоу ever "Song of my life" на підтримку України. Пишаюся командою Big Brave Events. Фіни лишилися вражені щирістю наших зірок, професіоналізмом ведучої Катерини Осадчої та команди. Це шоу дуже актуальне зараз, адже розповідає про пісні, які допомагають нам, усім українцям, триматися в такий непростий час. Попереду наступні копродакшени, щоб доводити — українці знають, як виробляти якісний, трендовий та маржинальний контент. Україна — це Європа"

– коментує Володимир Завадюк, керівник Департаменту Big Shows 1+1 media та ініціативи Big Brave Events.

Нагадаємо, що ведучою українського епізоду проекту "Пісня мого життя" стала Катерина Осадча, ведуча головного музичного шоу "Голос країни" та авторка соціального проекту "Знайти своїх". На глядачів спеціального випуску чекатимуть такі зіркові учасники, чиї пісні життя намагатимуться відгадати гості: співачка та тренерка "Голосу країни" DOROFEEVA, ведучий 1+1 Тімур Мірошниченко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та подружжя спортсменів, які є національною гордістю, — Михайло Романчук та Марина Бех. Обрані пісні, про які за правилами шоу ніхто не знатиме достеменно, виконуватимуть наживо популярні українські артисти KOLA та LAUD. Переможе той, хто здогадається про пісні, обрані зірками, найбільше разів.

Також під час епізоду виступлять фінські артисти Diandra, Arja Saijonmaa, Kasmir, Irina, JP Leppäluoto, а розпочне шоу популярна фінська ведуча Катя Стол.

Нагадаємо, що організацією виступів українського епізоду проекту займалася команда Big Brave Events 1+1 media, режисерами заходу є TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, знані своїми постановками для всесвітньо відомих артистів.

Дивіться спешл-епізод "Song of my life" уже 27 листопада о 21:00 на телеканалі ТЕТ та слідкуйте за важливою інформацією про проект у соціальних мережах 1+1 media.

Довідково

Song of my life — найпопулярніше розважальне шоу Фінляндії, що збирає частку перегляду в понад 40%. Ведуча Катя Стол змушує гостей вечора відкривати свої серця силою музики. Гості вгадують пісні одне одного і водночас відкривають щось нове про себе через пісню свого життя та пов'язану з нею історію. Найкращі артисти виконують пісні наживо у супроводі оркестру. Глядачі разом з гостями можуть відгадувати, хто яку пісню обрав, за допомогою спеціального мобільного застосунку. Дистриб'ютором цього форматного шоу є компанія Armoza Formats.

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