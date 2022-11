У неділю, 27 листопада, о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться премʼєра спеціального епізоду популярного форматного шоу Фінляндії "Song of my life" ("Пісня мого життя"). Цей випуск, присвячений Україні, спільно розробили фінський продакшн Yellow Film & TV та українські медіакомпанії 1+1 media і FILM.UA Group.

Епізод транслюватиметься на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію — спільно з іншими телеканалами забезпечує мовлення національного марафону "Єдині новини". Крім цього, долучитися до перегляду можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і в YouTube FILM.UA.

"Те, що ще рік тому було неможливим – нині є реальністю. Зараз, як ніколи, з усіх сил, потрібно шукати вікно можливостей для допомоги країні на міжнародному рівні та власного розвитку для наступних челенджів. Саме так ми, 1+1 media та FILM.UA Group, опинилися в колабі з фінським продакшеном Yellow Film & TV. І відзняли один епізод тамтешнього найпопулярнішого шоу ever "Song of my life" на підтримку України. Пишаюся командою Big Brave Events. Фіни лишилися вражені щирістю наших зірок, професіоналізмом ведучої Катерини Осадчої та команди. Це шоу дуже актуальне зараз, адже розповідає про пісні, які допомагають нам, усім українцям, триматися в такий непростий час. Попереду наступні копродакшени, щоб доводити — українці знають, як виробляти якісний, трендовий та маржинальний контент. Україна — це Європа"