Напередодні нового сезону романтичного реаліті "Холостяк" стали відомі деякі учасниці проекту.
Так, на першій вечірці з'являться танцівниця Насті Каменських - Аделіна Делі, українська візажистка, капітан поліції і фіналістка конкурсу "Міс Україна 2017" і володарка корони "Міс Західної України" Юлія Карпець.
Також за серце Алекса Топольського буде боротися голлівудська актриса, ім'я якої поки тримають в секреті. Дівчина влаштує холостяку на першій вечірці справжнє кіно. Але чи отримає вона троянду першого враження - поки невідомо.
Крім того, на проект прийшла начальниця юридичного відділу, яка не звикла програвати. У день знайомства з головним героєм вона зробить йому безапеляційну пропозицію.
Нагадаємо, в новому сезоні шоу "Холостяк" зміняться правила. Тепер буде більше троянд і перевірки на першій вечірці.