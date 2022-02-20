4 березня відбудеться прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк".

Напередодні нового сезону романтичного реаліті "Холостяк" стали відомі деякі учасниці проекту.

Так, на першій вечірці з'являться танцівниця Насті Каменських - Аделіна Делі, українська візажистка, капітан поліції і фіналістка конкурсу "Міс Україна 2017" і володарка корони "Міс Західної України" Юлія Карпець.

Також за серце Алекса Топольського буде боротися голлівудська актриса, ім'я якої поки тримають в секреті. Дівчина влаштує холостяку на першій вечірці справжнє кіно. Але чи отримає вона троянду першого враження - поки невідомо.

Крім того, на проект прийшла начальниця юридичного відділу, яка не звикла програвати. У день знайомства з головним героєм вона зробить йому безапеляційну пропозицію.

Нагадаємо, в новому сезоні шоу "Холостяк" зміняться правила. Тепер буде більше троянд і перевірки на першій вечірці.

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