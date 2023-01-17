13 січня в ефір вийшов фінал романтичного шоу. Перемогу здобула Катя Лозовицька.

12-й сезон проекту "Холостяк" знімали ще до повномасштабного вторгнення, і планували показати глядачам навесні 2022 року. Однак почалася війна і творці вирішили, що це недоречно. Прем'єра відбулася тільки в жовтні.

Весь цей час і сам "холостяк" Алекс Топольський, і учасниці повинні були приховувати свої успіхи в шоу, щоб сторонні ні про що не дізналися.

В інтерв'ю зі Славою Дьоміним Топольський поділився спогадами про те, як після фіналу він повинен був грати в справжні "шпигунські ігри" з Катею Лозовицькою, щоб їх не помітили разом.

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"Після фіналу у нас були "шпигунські ігри". Я пам'ятаю один момент, коли ми з Катею домовилися зустрітися в кафе. Я прийшов, а вона вже сидить, але я її не бачу. Дивлюся наліво, направо, не бачу її. Бачу, сидить пінгвін в окулярах, в такій куртці закутаний. Я дивлюся і розумію, що це Катя. Я теж в куртку закутаний. Спека нереальна, а ми сидимо два таких ескімоса. Це було дуже смішно", - розповів Алекс.

Фінал шоу "Холостяк-12"

У фінал вийшли дві дівчини - Саша Мудра і Катя Лозовицька. Мудру Алекс вирішив відпустити додому, оскільки розумів, що з Катею у нього більше перспектив на створення сім'ї.

20 січня в ефір вийде пост-шоу проекту, в якому розкриється правда про те, чи разом Катя і Алекс на даний момент. В мережі припустили, що вони вже давно розлучилися.

Нагадаємо, учасниці "Холостяка" розкритикували каблучку, яку Топольський подарував переможниці.

Також УНІАН писав, як змінилися найяскравіші учасниці 12 сезону шоу "Холостяк".

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