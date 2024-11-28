Ця країна вперше здобула перемогу на конкурсі.

У середу, 27 листопада, відбувся фінал міжнародного конкуру краси "Міс Планета 2024" у Камбоджі. Перемогу та омріяний титул отримала представниця Об'єднаних Арабських Еміратів. Ця країна вперше в історії стала тріумфатором цього шоу.

Найкращою моделлю визнали пластичну хірургиню Махру Лутфрі, яка обійшла 59 конкуренток. Про це стало відомо з офіційної трансляції шоу на YouTube. У фіналі за перше місце вона змагалася також з представницею Індонезії.

Однак останню нагородили титулом "Міс Планета Ангел" за її досягнення у сфері екології та підтримки 17 цілей сталого розвитку ООН. Як відомо, однією з цілей конкурсу є обрання не лише найкрасивішою дівчиною, але й моделі, що просуває важливі екологічні і соціальні зміни.

Лутфрі, яка отримала омріяну корону переможниці, вже встигла прокоментувати свій тріумф в Instagram. Зокрема, вона нагадала, що це перша в історії конкурсу перемога ОАЕ, а також подякувала усім, хто підтримував її.

"Перша в історії громадянка ОАЕ, яка виграла міжнародний конкурс краси! Дякую за те, що ви вірили в мене. Дякую Камбоджі та дякую всім, хто проголосував за мене", – написала Махра.

Також вона зазначила, що використала конкурс задля привернення уваги до цілей сталого розвитку та до власних наукових досліджень. Варто також вказати, що модель, окрім головного титулу, була нагороджена званням "Міс Планета Соціальні мережі". У дівчини майже 10 мільйонів підписників в Instagram.

"Лутфі використала конкурс "Міс Планета", щоб виступити за підтримку сталого розвитку ООН. Вона розповіла про свою новаторську роботу з дослідження стовбурових клітин рослин. Під час неї вона зосередилася на інноваціях у регенерації та сільському господарстві для сприяння екологічній стійкості та продовольчій безпеці. Цей тріумф не лише приніс гордість ОАЕ, але й продемонстрував пристрасть Лутфі до науки", – йшлося у іншому дописі переможниці.

Зазначимо, що українська модель Вікторія Ошур увійшла до топ-17 на конкурсі краси та виступила у фіналі.

Нагадаємо, раніше українка здобула титул на "Міс Планета-2024". Журі високо оцінили красу волосся Вікторії Ошур.

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