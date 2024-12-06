Наступного року киянка представлятиме Україну на міжнародному конкурсі.

В українській столиці 5 грудня пройшов конкурс краси "Міс Україна 2024". Подія вперше за час повномасштабного вторгнення відбулася наживо. Стало відомо, хто з красунь переміг на шоу.

На офіційній Instagram-сторінці події повідомили, що головну корону виборола 20-річна киянка Марія Мельниченко. Саме вона наступного року представлятиме Україну на міжнародній арені.

Модель вже встигла прокоментувати свій тріумф на конкурсі в Instagram та зазначила, що своєю перемогою вона виборола право вкотре нагадати світу про війну і показати незламність України.

Відео дня

"Моє серце переповнене емоціями: гордістю, вдячністю і трепетним хвилюванням перед майбутнім. Цей титул для мене не тільки про красу, а про можливість говорити про мою країну, розповідати світу про її силу та незламність. Цей день – лише початок. Попереду нові виклики й місія представляти Україну на світовій арені. Я обіцяю працювати наполегливо, щоб виправдати вашу довіру", – написала Марія.

Мельничко з 18 років працює в модельному бізнесі, а також вона здобуває освіту фінансиста у Державному податковому університеті. Як написали організатори конкурсу, дівчина веде активний спосіб життя та майже 10 років займалася бально-спортивними танцями. Переможниця досі регулярно займається спортом і вміє кататися на лижах і сноуборді. У Марії активна громадянська позиція. Вона підтримує збори на ЗСУ та допомагає військовим.

"Марія активно підтримує військові збори та благодійні ініціативи, втілюючи свої прагнення до допомоги іншим. Вона стала справжнім символом краси, таланту та соціальної відповідальності", – йдеться у повідомленні на сторінці конкурсу.

До слова, цьогоріч в конкурсі взяли участь 18 красунь. Вони демонстрували свої здібності та красу у різних номінаціях, зокрема, "Перфоманс на воді", "Гончарний всесвіт", Світло і технології" та "Дзеркальний фінал". Головний титул шоу – корону – Мельниченко передала "Міс Україна 2022" Софія Шамія.

"Міс Україна 2024" відбувся у Києві вперше за три роки. Як відомо, найкращих серед українок обирають вже понад 30 років, які потім представляють нашу державу на шоу "Міс Світ".

Нагадаємо, раніше трансгендерна жінка стала моделлю року. Алекс Консані вперше в історії премії здобула титул, як трансгендерна жінка.

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