Гумор допоможе абстрагуватися від новин хоча б ненадовго.

Останнім часом неможливо думати ні про що, крім власної безпеки. Багатьом хотілося б не оновлювати стрічку новин, але не виходить. Щоб хоч якось відволікти себе від цього, УНІАН пропонує добірку гумористичних програм.

Дурнєв дивиться сторіс

YouTube-шоу Олексія Дурнєва - це проект, в якому він обговорює публікації відомих і маловідомих блогерів в соціальній мережі Instagram. Завдяки його манері подачі інформації та доречному гумору, у проекту є досить багато шанувальників, а серії набирають мільйони переглядів.

До слова, після 24 лютого він по можливості продовжив публікувати контент, щоб підтримувати своїх глядачів. Так з'явилася рубрика "Дурнєв дивиться останні сторіс русні", де Олексій висміює блогерів РФ, які постраждали від санкцій.

Improv live show

Improv Live Show створили актори відомих телевізійних шоу "Вечірній Київ","Ліга сміху","Розсміши коміка","Жіночий квартал". Гумористичний проект за участю українських відомих особистостей побудований на мінімумі сценарію - тільки жива імпровізація.

Зазначимо, що 10 травня гумористичне шоу Improv live show проводить благодійний концерт-аукціон зі збором коштів для захисників Харкова.

Дорослі дівчата

Це YouTube-шоу Маші Єфросиніної та Олі Полякової, в ході якого вони обговорюють важливі життєві теми в легкому жартівливому форматі, висловлюючи свою думку. Воно знайшло відгук у глядачів завдяки своїй легкості і гумору.

Stand Up 380

Це шоу музиканта Володимира Дантеса, який вирішив спробувати себе в якості коміка.

Головна мета проекту - відкрити крутих українських стендап коміків і довести, що українська стендап сцена має величезний потенціал. Випуски виходили на Youtube-каналі BONS TV.

Ігри Приколів

Це гумористичне шоу від студії "Квартал 95". Ведучі та герої розігрують смішні скетчі на наболілі кожному українцю теми.

Нагадаємо, названі топ-5 культових військових фільмів, які варто подивитися.

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