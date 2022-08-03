Проект вже офіційно представив учасників.

Польська версія відомого танцювального шоу "Танці з зірками" представила першу одностатеву пару на проекті.

Так, учасником нового сезону хореографічного проекту стали архітектор, модель і герой гей-реаліті "Прекрасний принц" Яцек Єлонек і танцівник Майкл Данильчук. Про це сказано в Instagram-акаунті шоу.

Відзначимо, що в цьому проекті також візьме участь українська співачка Джамала. Таким чином вона підтримує Україну і розповідає польським глядачам про ті звірства, які російські окупанти творять на території нашої країни.

Також вона збиратиме гроші для України. Партнером Джамали став 30-річний Яцек Йешке, який вже перемагав на проекті в п'ятому сезоні. Також він шестиразовий чемпіон Польщі з бальних танців і півфіналіст World of Dance Polska.

Нагадаємо, названо 5 гучних скандалів в українському шоу-бізнесі.

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