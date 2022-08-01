Глядачі завжди хочуть бачити якісь пристрасті і напружені моменти.

УНІАН згадав топ-5 конфліктних моментів, пов'язаних з українськими шоу. Деякі навіть відбувалися в прямому ефірі.

Ксенія Мішина і "Дизель Студіо"

Влітку 2022 року режисер Микола Федосенков заявив, що "Дизель Студіо" йому не виплатили зарплату. Це викликало хвилю обурення на адресу гумористичної студії. За Федосенкова заступилася його давня подруга, актриса Ксенія Мішина.

"Такі вчинки "Дизель Студіо" напевно через букву Z в логотипі?", - написала в одному зі своїх постів зірка серіалу "Кріпосна". Також вона закликала не закривати очі на подібні ситуації й давати їм розголос.

Керівник проекту Олексій Бланар у відповідь Мішиній заявив: "Завжди знав, що Мішина – бл*дунка, але в якості політичної повії бачу її вперше".

Після засудження з боку громадськості, Бланар видалив свій образливий пост і вибачився перед Мішиною.

Тіна Кароль і Оля Полякова

В одному з випусків шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тіну Кароль "плакальницею на похоронах". Звичайно, за таке на Олю накинулися хейтери, а та поспішила виправдатися: хотіла сказати, що у колеги занадто сумний репертуар. Кароль відповіла, що буде і надалі плакати, але не на похоронах, а за здоров'я і "силу висоти в близькості рідних душ". Більше до публічних з'ясувань стосунків артистки не поверталися.

Влад Яма та Леся Нікітюк

У 2018 році телеведуча брала участь в шоу "Танці з зірками". Після одного з ефірів вона записала відео, в якому обурилася, що третій ефір поспіль суддя проекту Влад Яма некоректно і несправедливо висловлюється на її адресу, адже вона на паркеті всього втретє.

"Ефір був дуже емоційним, і багато хто не стримував себе у висловлюваннях, це було схоже на тенденцію. Лайливий крик Лесі Никитюк звичайно не можна було не помітити. І насправді так, я поставив низьку оцінку за не дуже вдалу самбу. Але якби я ставив оцінку тільки за поведінку, то була б одиниця. Однак я все ж оцінив роботу і той невеликий прогрес, який пара зробила за тиждень", - відреагував тоді Яма.

Проте вже через кілька ефірів конфлікт було вирішено. Вони навіть танцювали разом.

"Я не думаю, що ми насправді сварилися. Просто я, як суддя, коментував танці, а Леся в емоціях відреагувала на мої слова", - зазначив Влад Яма в одному з ефірів "Танців з зірками" у 2018 році.

MARUV і Катерина Кухар

Між ними також стався конфлікт на "Танцях з зірками". У 2019 році, коли виконавиця брала в них участь, вона отримувала гостру критику з боку судді. Особливо напруженим був момент, коли у Катерини Кухар запитали, чи готова вона станцювати з MARUV. Та відповіла: "Я готова станцювати з MARUV, тільки коли вона закінчить Київське державне хореографічне училище", натякнувши тим самим на низький рівень професіоналізму учасниці.

Також Кухар неодноразово звинувачувала MARUV в зайвій відвертості й занадто відвертих образах. Член журі говорила, що співачка може показувати свої "провокації" більш красиво.

Оля Фреймут та Катерина Кухар

У 2020 році в "Танцях з зірками" участь брала екс-ведуча шоу "Ревізор" і "Інспектор" Ольга Фреймут. Враховуючи відсутність танцювального досвіду, судді ставили їй низькі оцінки. А Кухар на одному з ефірів взагалі заявила: "Під час вашого танцю мені здавалося, що самба для вашого тіла як довічне ув'язнення. А ваші ноги відмовляються слухати команди, які подає мозок. Володимира (чоловік Ольги Фреймут, - ред.) спокусити вам вдалося, але самбу – ні".

Мовчати телеведуча не стала, і запропонувала Каті сходити до церкви та покаятися за всі свої некоректні вирази на адресу учасників, які тільки починають свій танцювальний шлях.

"Кать, тільки давай без образ, добре? Я довго трималася, два ефіри: перший - було все добре, у другому ти назвала мене п'яницею й алкоголічкою. Я скажу від імені всіх твоїх жертв, тому що ти тут вже багато років сидиш королевою і живиш свою гординю на тлі наших недоліків. Катя, замість того, щоб в неділю тобі тут сидіти, судити нас усіх, ти б краще пішла до церкви та покаялася", - відповіла Фреймут, після чого зал зірвався оваціями.

Нагадаємо, раніше було названо топ-5 найсмішніших шоу, щоб відволіктися від війни.

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