У трійці лідерів зараз Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна.

31 жовтня в додатку "Дія" опублікували голосування за журі Нацвідбору Євробачення-2023. Обрати пропонують з дев'яти кандидатів. Троє тих, кого найбільше підтримають українці, стануть членами журі Нацвідбору.

Станом на 3 листопада найбільше голосів набрав фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя (16,59%). На другому місці переможниця Євробачення-2016 Джамала (16,56%). Трійку лідерів закриває фронтвумен групи "The Hardkiss" Юлія Саніна (16,08%). У перші дні голосування лідерами були Джамала, Катерина Павленко та Юлія Саніна.

Керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Баник повідомив, що проголосувати вже встигли 340 тисяч українців:

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"Охопити таку кількість людей і запитати їхню думку - це дуже велике досягнення. Люди відчувають, що вони мають вплив на ці процеси. Це один із проявів електронної демократії".

Список претендентів на роль членів журі:

Джамала - співачка і автор пісень, переможниця Євробачення-2016.

DZIDZIO (Михайло Хома) - співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер.

Тіна Кароль - співачка, композитор, Народна артистка України.

Злата Огнєвіч - співачка, автор, композитор.

Катерина Павленко (Monokate) - солістка гурту Go_A, фольклорист, сонграйтер.

Костянтин Томільченко - креативний продюсер, режисер-постановник, суддя шоу "Танцюють всі".

Юлія Саніна - фронтвумен рок-групи The Hardkiss, автор пісень, композитор.

Тарас Тополя - лідер гурту "Антитіла".

Валерій Харчишин - рок-музикант, лідер гурту "Друга Ріка", актор театру і кіно, продюсер.

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