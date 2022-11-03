31 жовтня в додатку "Дія" опублікували голосування за журі Нацвідбору Євробачення-2023. Обрати пропонують з дев'яти кандидатів. Троє тих, кого найбільше підтримають українці, стануть членами журі Нацвідбору.
Станом на 3 листопада найбільше голосів набрав фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя (16,59%). На другому місці переможниця Євробачення-2016 Джамала (16,56%). Трійку лідерів закриває фронтвумен групи "The Hardkiss" Юлія Саніна (16,08%). У перші дні голосування лідерами були Джамала, Катерина Павленко та Юлія Саніна.
Керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Баник повідомив, що проголосувати вже встигли 340 тисяч українців:
"Охопити таку кількість людей і запитати їхню думку - це дуже велике досягнення. Люди відчувають, що вони мають вплив на ці процеси. Це один із проявів електронної демократії".
Список претендентів на роль членів журі:
- Джамала - співачка і автор пісень, переможниця Євробачення-2016.
- DZIDZIO (Михайло Хома) - співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер.
- Тіна Кароль - співачка, композитор, Народна артистка України.
- Злата Огнєвіч - співачка, автор, композитор.
- Катерина Павленко (Monokate) - солістка гурту Go_A, фольклорист, сонграйтер.
- Костянтин Томільченко - креативний продюсер, режисер-постановник, суддя шоу "Танцюють всі".
- Юлія Саніна - фронтвумен рок-групи The Hardkiss, автор пісень, композитор.
- Тарас Тополя - лідер гурту "Антитіла".
- Валерій Харчишин - рок-музикант, лідер гурту "Друга Ріка", актор театру і кіно, продюсер.
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