У новому відео Юрій продемонстрував дзвінок Дмитра Рогозіна Путіну. Під час спілкування пропагандист скаржиться на своє недавнє поранення.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий порадував шанувальників новою пародією на росіян. Цього разу діючими персонажами були пропагандист Дмитро Рогозін і лідер країни-агресора Володимир Путін. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Великого.

Так, актор в образі Рогозіна просив Путіна допомогти йому з перельотом до Москви, щоб там йому зробили операцію.

"Мені потрапили прямо, скажімо, в центр прийняття рішень. Ні, не в голову. Коли я головою рішення приймав? Потрапили в те місце, де при мені "Роскосмос" знаходився. Коротше, потрапили в те місце, куди вас Медведєв цілував після третьої інавгурації", - процитував Великий пропагандиста.

"Путін" на відео заявив, що не буде рятувати свого прихильника, порадивши йому змінити прізвисько "батут" на "друшляк".

"Виходить, що ти тепер штопаний батут? Ти що таке говориш, двоочковий? Погода зараз нельотна. Що я, хмари розженю? Ти теж не порівнюй свою дупу з Днем Перемоги. Мені і так вистачає, що останній наш парад тільки з цим і асоціювався! По-перше, міняй свій позивний з "батута" на "друшляк", а по-друге, ми щось придумаємо. В крайньому випадку буде у тебе працьовита гумова дупа", - сказав Великий в образі Путіна.

Поранення Рогозіна: подробиці

21 грудня російський політик Дмитро Рогозін перебував у тимчасово окупованому Донецьку в ресторані, де святкував свій 59-й день народження. Стався обстріл, в ході якого у Рогозіна в хребті застряг осколок міни. Лікарі в Донецьку заявили, що не можуть його витягти, і відправили пацієнта у військовий госпіталь Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" Великий жорстко висміяв Міноборони РФ.

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