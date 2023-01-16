Відомий телеведучий поділився архівним фото з Євгеном Кошовим.

Телеведучий Слава Дьомін опублікував архівне фото зі своїм другом і відомим гумористом Євгеном Кошовим, де вони однаково позують. Як виявилося, знаменитості дружать вже 11 років.

"11 років вже дружимо. 16.01.2012", - коротко прокоментував фото Слава.

Завдяки цьому фото можна простежити наскільки сильно за ці 11 років змінилася зовнішність Слави і Жені.

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Наприклад, Кошовий додав у вазі, став більш мужнім і широкоплечим. Слава Дьомін також вже не такий худий, як на фотографії.

Зараз невідомо, наскільки часто спілкуються Слава і Євген. Обидва вони після 24 лютого почали більш посилено займатися інформаційною діяльністю - розповідають своїй публіці правду про звірства російських окупантів.

Кошовий разом з "Кварталом" дає благодійні концерти і виступає для військових, а Дьомін записує інтерв'ю з відомими особистостями.

Нагадаємо, Євген Кошовий розповів про спілкуванні з Зеленським після візиту президента до США.

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