Режисер Оксана Карас розповіла, що була змушена перевести свою дитину на домашнє навчання.

Російський режисер родом з Харкова Оксана Карас разом з 12-річною дочкою живе і працює в Росії. Вона розповіла, як під час війни в Україні її дочка прийшла до школи у футболці з написом "Ні війні", але однокласники засудили її за антивоєнний заклик.

В інтерв'ю Катерині Гордєєвій Карас зі слів своєї дочки розповіла, що напередодні вторгнення Росії в Україну її однокласники обговорювали війну і раділи ймовірним бойовим діям. При цьому сама дівчинка спробувала напоумити їх і пояснити, що війна - це погано.

"Вона сама з ними поговорила, написала на футболці "Ні війні". Вчителі нічого не сказали, але з однокласниками вона посварилася. Вона намагалася достукатися до них, пояснити, що не можуть бути 40 мільйонів українців – нацистами, що сама вона наполовину українка, що це погано, вмирають люди", – розповіла Карас.

Також вона додала, що однокласники не пішли на контакт з її дочкою Катериною. Вони довели її до сліз, тому вона вирішила перевести дитину на домашнє навчання.

Хто така Оксана Карас

Оксана Карас - російський режисер кіно і телебачення, сценарист і монтажер, в минулому - телеведуча, журналістка. Найбільш відома за фільмом "Хороший хлопчик".

У червні 2019 року відбулася прем'єра її фільму "Вище неба", знімальний процес якого проходив у 2018 році. У жовтні 2020 року в прокат вийшов байопік "Доктор Ліза", присвячений життю Єлизавети Глінки.

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