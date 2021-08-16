Російська актриса Ліза Арзамасова, яка здобула популярність після серіалу "Татусеві дочки", вперше стала мамою.
14 серпня зірка народила первістка, але стать дитини вона не повідомила. У своїх Instagram-блогах Ліза і її чоловік, хореограф і продюсер льодових шоу Ілля Авербух оприлюднили спільне фото з новонародженим.
Ілля взяв дитину на руки і поклав її собі на груди, тримаючи за головку. А сама Арзамасова нахилилася до свого чоловіка і поклала руку на спинку свого малюка.
"Щастя", - підписало подружжя знімок, на якому вони постали вже в новому складі.
Відзначимо, і українські, і російський зірки привітали пару з народженням малюка. Телеведуча Регіна Тодоренко побажала щастя і здоров'я малюкові, актриса Мирослава Карпович також привітала батьків від щирого серця.
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