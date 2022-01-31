Дівчина була знайдена мертвою в елітному районі Нью-Йорка біля хмарочоса, в якому вона проживала на 9 поверсі.

Переможниця конкурсу" Міс США-2019 " Чеслі Кріст наклала на себе руки у центрі Нью-Йорка.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Тіло 30-річної дівчини виявили на вулиці поруч з її будинком. Кріст залишила передсмертну записку, в якій попросила передати все своє майно матері. Вона не пояснила в записці, чому наважилася на самогубство.

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За 10 годин до смерті Чеслі опублікувала у своєму Instagram пост: "Нехай цей день принесе вам спокій та умиротворення".

"Вона була не тільки красивою, але і розумною. Працювала юристом. У неї було життя, якому міг позаздрити будь-хто. Дуже сумно", - прокоментував трагедію один з поліцейських.

Чеслі Кріст - американська ведуча, модель і володарка титулу "Міс США-2019". Дівчина народилася 28 квітня 1991 року.

Раніше в Берліні за загадкових обставин померла 25-річна модель, яка напередодні розлучилася із захисником мюнхенської Баварії Жеромом Боатенгом.

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