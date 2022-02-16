Подружжя вирвалося з холодного Києва на відпочинок.

Український телеведучий Володимир Остапчук вирушив на відпочинок на Мальдівські острови разом зі своєю дружиною, нотаріусом Христиною Горняк.

Подружжя відпочиває в одному з найбільш елітних готелів, де вартість вілли досягає 50 тисяч гривень на добу. За словами Остапчука, минулого року він вже був на Мальдівах, і тоді точно зрозумів, що робитиме все можливе, щоб повернутися на цей райський острів ще раз.

Цікаво, що пара зняла двоповерхову віллу на воді. З панорамних вікон відкривається шикарний вид на океан, а в самих апартаментах є два санвузли і величезна спальня.

Читайте такожЗірка "Жіночого Кварталу" розповіла про нерозділене коханняТрохи пізніше подружжя переїхало на іншу віллу, яка знаходиться на піску. Вона трохи менше, але не менш шикарна.

За тиждень відпочинку в цьому райському місці доведеться заплатити в середньому 360 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше дружина Остапчука поскаржилася на різке погіршення здоров'я.

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