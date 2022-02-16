Володимир Остапчук відпочиває з дружиною на Мальдівах / instagram.com/kristygor

Український телеведучий Володимир Остапчук вирушив на відпочинок на Мальдівські острови разом зі своєю дружиною, нотаріусом Христиною Горняк.

Подружжя відпочиває в одному з найбільш елітних готелів, де вартість вілли досягає 50 тисяч гривень на добу. За словами Остапчука, минулого року він вже був на Мальдівах, і тоді точно зрозумів, що робитиме все можливе, щоб повернутися на цей райський острів ще раз.

Цікаво, що пара зняла двоповерхову віллу на воді. З панорамних вікон відкривається шикарний вид на океан, а в самих апартаментах є два санвузли і величезна спальня.

Читайте такожЗірка "Жіночого Кварталу" розповіла про нерозділене коханняТрохи пізніше подружжя переїхало на іншу віллу, яка знаходиться на піску. Вона трохи менше, але не менш шикарна.

Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

За тиждень відпочинку в цьому райському місці доведеться заплатити в середньому 360 тисяч гривень. 

Нагадаємо, раніше дружина Остапчука поскаржилася на різке погіршення здоров'я.

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