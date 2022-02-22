Кортні Кокс часто робить собі уколи краси.

Американська актриса Кортні Кокс відверто зізналася, що вже давно і дуже часто робить собі уколи краси. За її словами, з їх допомогою вона намагається виглядати молодше.

Про це повідомляє Times.

Але пізніше актриса зрозуміла, що у неї з'явилася залежність від ін'єкцій, і прийшов час зупинитися.

"Я роками намагалася зберегти молодість і не розуміла, що стала виглядати дивно через ін'єкції. Потім я усвідомила, що мені час зупинитися, тому що це стало божевіллям", - сказала зірка.

Також вона додала, що останнім часом дотримується домашнього догляду за обличчям, а до косметологів більше не звертається.

Нагадаємо, раніше Кортні Кокс і Ед Ширан підірвали мережу легендарним танцем Роса і Моніки з "Друзів".

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