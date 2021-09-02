Примадонна показала фото з дітьми і чоловіком.

Російська зірка Алла Пугачова вчора відвела своїх двійнят від чоловіка Максима Галкіна - Лізу і Гаррі - у другий клас. На честь 1 вересня вона показала фото зі своєю сім'єю.

"Всі в зборі. Перше вересня", - написала маленька Ліза на своїй сторінці в Instagram.

При цьому шанувальники не одразу впізнали Примадонну на фото. А також вони зазначили, що Ліза якось не дуже рада новому навчальному року.

"Скільки презирства в усмішці Лізи", "Взагалі не схожа на Аллу", "Це не Алла Пугачова", "Стільки смутку у Лізи в очах", "Батьки - задоволені, а діти - сумні", "Діти вже не посміхаються", - пишуть в мережі.

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Автор: Діана Могилєвич