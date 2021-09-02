Пугачова постала в новому образі / фото instagram.com/maxgalkinru
Російська зірка Алла Пугачова вчора відвела своїх двійнят від чоловіка Максима Галкіна - Лізу і Гаррі - у другий клас. На честь 1 вересня вона показала фото зі своєю сім'єю.
"Всі в зборі. Перше вересня", - написала маленька Ліза на своїй сторінці в Instagram.
При цьому шанувальники не одразу впізнали Примадонну на фото. А також вони зазначили, що Ліза якось не дуже рада новому навчальному року.
"Скільки презирства в усмішці Лізи", "Взагалі не схожа на Аллу", "Це не Алла Пугачова", "Стільки смутку у Лізи в очах", "Батьки - задоволені, а діти - сумні", "Діти вже не посміхаються", - пишуть в мережі.
Пугачова постала в стильному образі / instagram.com/elizaveta_galkinaa
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