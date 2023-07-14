Вона сказала, що принципово доживе до перемоги над РФ.

Днями український гурт Kozak System дав концерт у селі Краснопілка Вінницької області. Серед натовпу глядачів опинилася і 91-річна бабуся, яка видала емоційну промову.

Вона сказала, що чекала на момент, коли зможе побачити своїх кумирів. І в цей щасливий для неї день вона захотіла публічно висловитися про Україну і нашу перемогу.

"Не могла дочекатися тієї хвилиночки, щоб вас побачити. Діти мої, квіти мої, кровинка моя. Мені 91 рік, і все одно вас зустріла. Хоч і горе, але радість на серці. Але Бог пошле, щоб ми раділи. Щоб ми на нашій землі були щасливі", – сказала жінка.

Відео дня

Під час полум'яної промови її тримали за руку учасники групи. Вони ледве стримували сльози в цей момент. Але те, що сказала бабуся потім, викликало справжню бурю емоцій. Вона зворушила всіх присутніх.

"Синку, мені 91 рік. Я бачила все, але я принципово хочу дожити до перемоги над імперією", – додала вона.

Як відреагували користувачі мережі

"Дай, Боже, цій бабусі дожити не тільки до перемоги, а й до відновлення"

"Від таких щирих і теплих слів сльози йдуть градом. Здоров'я вам, бабусю, а воїнам - якнайшвидшої перемоги"

"Ця бабуся - наша Україна"

"Зворушливо"

Нагадаємо, росіяни побилися на концерті відомого українського співака.

Вас також можуть зацікавити новини: