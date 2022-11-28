Наталка Денисенко дала інтерв'ю, в якому розповіла про батьків. Вони довгий час були в обстрілюваному Чернігові, проте потім знаменитість знайшла спосіб їх евакуювати.

Відома українська актриса театру і кіно Наталка Денисенко В інтерв'ю ЖВЛ розповіла про життя після 24 лютого. Після початку повномасштабного вторгнення вона разом з маленьким сином поїхала до родичів чоловіка в більш безпечний регіон, проте з часом все ж повернулася до Києва.

Якийсь час у рідному для актриси Чернігові залишалися її батьки. Тоді місто перебувало під інтенсивними обстрілами з боку окупантів. Там були проблеми з постачанням продуктів, ліків, перебої зі світлом і водою, проте батьки Наталки довгий час не наважувалися виїхати. Ситуацію ускладнювали проблеми зі здоров'ям мами.

"Моя мама була тільки після лікарні. Вони сиділи в підвалі. Були потрібні антибіотики, а в аптеках вже нічого не було. Зі світлом були проблеми, зі зв'язком теж, потім закінчилася вода, але мої батьки не хотіли виїжджати. Я сиділа з дитиною і розуміла, що нічого не можу зробити, я не можу ніяк їм допомогти. Це морально було найскладніше", - розповіла актриса.

Через знайомих Наталка Денисенко домовилася про евакуацію батьків до Хмельницького, куди згодом поїхала з сином.

Сьогодні сама зірка з сином перебувають у Києві, поки чоловік Андрій Федінчик захищає країну в лавах ЗСУ. Наталя зізналася - вірить в якнайшвидшу перемогу України, і її сім'я робить для цього все можливе.

Нагадаємо, Наталія Денисенко розповіла, як ледь не розлучилася з чоловіком через ревнощі.

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