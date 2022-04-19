Актор згадав фільм "Вантаж 200".

Український актор Костянтин Войтенко записав відеозвернення до російських жінок. Дане відео він виклав на своїй сторінці в Instagram.

Войтенко згадав у своєму зверненні фільм "Вантаж 200", і показав кадр, де тіло російського солдата (нареченого головної героїні) привезли і кинули їй в ліжко.

Актор, звертаючись до росіян, які дозволяють своїм чоловікам ґвалтувати українок, грабувати і вбивати, переконав, що скоро їх чекає така ж доля, як у пророчому фільмі.

"Війна скоро закінчиться нашою перемогою і ганебним програшем вашої армії. І одна з проблем, з якою ми зіткнемося це куди ж дівати трупи ваших чоловіків. Тому що ваші, ті, які своїх не кидають, доводять зворотне, когось спалюють в мобільному крематорії, а когось залишають гнити в нашій землі", - сказав Войтенко.

"Так що, наречені, чекайте, скоро вам женихів привезуть!",- резюмував актор у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, Кондратюк порівняв російську культуру з порнографією. Ще з 2014 року телеведучий виступав за те, що культура не існує поза політикою, тому потрібно відмовитися від усіх культурних продуктів РФ.

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