Тільки зараз співачка зізналася, що в автокатастрофі загинула її двоюрідна сестра.

Українська співачка Аліна Паш у день прем'єри англо-української пісні "Heaven", написаної після бомбардування пологового будинку в Маріуполі, розповіла про трагедію в сім'ї.

Виявляється, що ще в 2016 році в автокатастрофі загинула її двоюрідна сестра. Дівчині на той момент було всього 18 років.

"У 2006 році померла моя двоюрідна сестра. Моя тітка, пам'ятаю, підкреслювала, що ніхто з сім'ї не може зрозуміти її. Ніхто не розуміє, як це, ховати свою дитину. Сестрі було тоді 18. Вона загинула в автокатастрофі", - розповіла Паш в коментарі "Сьогодні".

Варто відзначити, що в новій пісні "Heaven" Паш спробувала передати весь біль і переживання кожної людини, яка втратила своїх близьких.

Також вона розповіла і про свого батька, який в перші дні повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну від російських загарбників. За словами співачки, перед від'їздом у них відбулася серйозна розмова. Тоді батько сказав їй, що вона повинна доносити правду світу про всі жахи війни.

"Тато сказав: "Аліно, ти ж свідомо вибрала бути артисткою, нести сенси свого серця крізь музику. Так, будь ласка, не зупиняйся. Ти зараз дуже потрібна своїй країні. Роби справу, яку ти вибрала". І мене це дійсно дуже надихнуло і дало можливість зрозуміти, що ці важкі емоції слід віддавати туди, де можна трансформувати їх на благо. І я зрозуміла, що в піснях мені потрібно більше розповідати про те, що саме відбувається зараз в Україні, поширювати правду", – додала зірка.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш зізналася, що її концерти в Криму вплинули на війну РФ проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: