Відома реперка вперше заговорила про особисте життя.

Відома виконавиця і учасниця "Танців з зірками" alyona alyona розповіла про важке розставання з бойфрендом і про те, чи готова вона до нових відносин.

Своїми одкровеннями вона поділилася на шоу "Екзамен" з Машею Єфросиніною.

Альона розповіла, що у неї двічі були серйозні стосунки, і обидва тривали по року. З останнім хлопцем співачка розлучилася 3 роки тому. Її хлопець не захотів залишатися з нею через зайву вагу Альони. Про це вона розповіла у своєму Інстаграмі.

Пережити розрив дівчині було дуже нелегко. Її коханий жив у неї, і після розставання багато речей нагадували про нього. Вона постійно згадувала різні моменти, пов'язані з хлопцем.

Він пішов, а я залишилася. То пахне ним, тут він сидів, там він працював.

Тоді дівчина була в депресії 3 місяці, хоча зазвичай легко переживає всі труднощі. Слова колишнього хлопця її сильно поранили, вона замкнулася в собі і довгий час не могла говорити про це.

Зараз Альона відкрито говорить про це. Вона звернулася до підписників із закликом не боятися говорити про свої проблеми.

Артистка зізнається, що зараз їй в житті не вистачає чоловіка поруч. Однак вона не може дозволити собі відносини через щільний робочий графік.

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Автор: Катерина Пулатова