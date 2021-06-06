Реперка заявила, що шанувальники відправляють її на пісенний конкурс.

Українська реперка alyona alyona вже наступного року може представляти нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення.

Про це вона сказала в програмі "Світське життя".

Зірка зізналася, що шанувальники вже давно пишуть їй, що хочуть бачити її на конкурсі пісні.

"Але я не впевнена, чи готова я, все ж реп, я дивлюся - це такий вокальний конкурс, а у мене більше реп-музика, я не знаю", - зізналася реперка.

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Також alyona alyona додала, що цього року на конкурсі вона вболівала за Італію та Україну. За її словами, це були два кращих номери.

"Коли вийшла Італія, коли ми побачили, ми одразу так:" Вау!". Людина не намагається намагатися, він прийшов як на свій концерт, і ось так от просто віддавав. Були сумніви між Францією, у Франції також була дуже душевна пісня і до мурашок, у когось були мурашки, хтось пускав сльозу - я. Я думаю, що приблизно ми все одно поставили високі бали Франції та Італії", - розповіла артистка.

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Автор: Діана Могилєвич